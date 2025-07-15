محمد شكري: أتمنى تحقيق إنجازات علي معلول مع الأهلي

أعرب محمد شكري، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة لبيته من جديد بعد فترة مميزة داخل سيراميكا كليوباترا.

وكان النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد شكري لمدة 5 سنوات قادما من نادي سيراميكا كليوباترا .

وقال شكري، في تصريحاته: “عدت للأهلي بيتي وإن شاء الله أقدر أثبت نفسي وإمكانياتي، المفاوضات كانت منذ شهر تقريبا ولكني ركزت على مشواري مع سيراميكا وحينما انتهى الاتفاق مضيت عقود على الفور” .

وأضاف: “فترتي مع سيراميكا كليوباترا كانت رائعة وحققت نجاحات على المستوى الشخصي، وأتمنى السير على خطى علي معلول، لقد صنع تاريخا كبيرا مع الأهلي وأرغب في تحقيق إنجازاته”.

في سياق آخر، عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية باستاد مختار التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للاعبيه، والتي استمرت 18 يوماً.

وشهد المران تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرا، وهي ياسين مرعي ومحمد شكري بجانب أحمد رمضان بيكهام الذي تم تحويل إعارته لشراء نهائي، وكذلك محمد شريف العائد من رحلة احتراف بجانب الصفقات التي شاركت في كأس العالم للأندية وهي أحمد مصطفي زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد علي بن رمضان.

وسيعقد الإسباني ريبيرو جلسة مع لاعبيه اليوم بهدف الاتفاق على برنامج الاستعداد للموسم الجديد الذي سيكون قياسات بدنية وفحوصات طبية ثم تدريبات بدنية حتى يوم الجمعه المقبل للسفر إلى مدينة طبرقة لخوض معسكر مغلق هناك.