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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نبيل معلول مدرب القادسية الكويتي: هدفي تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير

نبيل معلول
نبيل معلول
إسلام مقلد

أعرب المدرب التونسي المخضرم نبيل معلول عن سعادته البالغة بالعودة مجددًا إلى الكويت، بعد أن تم الإعلان رسميًا عن توليه القيادة الفنية لفريق القادسية، أحد أعرق الأندية في الدوري الكويتي الممتاز، وذلك استعدادًا لخوض تحديات الموسم الرياضي الجديد.

وفي أول تصريح له فور وصوله إلى الأراضي الكويتية برفقة جهازه الفني المعاون.

وقال معلول:"أنا سعيد جدًا بعودتي إلى الكويت وخوض تجربة تدريب القادسية. أتمنى أن يكون الموسم المقبل حافلًا بالنجاحات، وأن نتمكن معًا من تحقيق الإنجازات والبطولات المنتظرة من الجماهير والإدارة".

ويُعد هذا التعاقد بمثابة العودة الثالثة لنبيل معلول إلى الكرة الكويتية، بعد أن سبق له الإشراف على المنتخب الكويتي الوطني بين عامي 2014 و2017، إلى جانب قيادته الفنية لنادي الكويت في موسمي 2021-2022 و2023-2024، حيث قدّم خلالهما مستويات فنية عالية قادت الفريق إلى مراكز متقدمة.

ويمتلك معلول سيرة ذاتية تدريبية زاخرة بالخبرات والإنجازات، إذ سبق له تولي تدريب عدد من المنتخبات والفرق العربية الكبرى، من بينها منتخب تونس الذي تأهل تحت قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وكذلك منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 2022، فضلًا عن إشرافه الفني على أندية كبرى مثل الترجي الرياضي التونسي، الذي قاده للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2011، والدحيل القطري، واتحاد العاصمة الجزائري.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة نادي القادسية إلى استعادة هيبة الفريق والعودة إلى منصات التتويج، بعد تراجع النتائج خلال المواسم الماضية، حيث تراهن على خبرة معلول وحضوره القوي فنيًا وذهنيًا في إعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة محليًا وآسيويًا.

ومن المتوقع أن يبدأ معلول مهمته فورًا بعقد اجتماعات مع إدارة النادي واللاعبين لوضع خريطة التحضيرات، تمهيدًا لخوض مرحلة الإعداد للموسم المقبل، مع التركيز على تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على صناعة الفارق.

نبيل معلول الكويت القادسية

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