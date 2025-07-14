مصطفى يونس ينتقد طريقة رحيل معلول وصفقة حمدي فتحي.. خاص

وجه مصطفى يونس نجم الأهلي السابق أسهم الانتقاد نحو صفقة حمدي فتحي وطريقة رحيل علي معلول وتساؤلات غامض عن لاعبين آخرين في الدوري.

وقال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لصدى البلد: في البداية قالوا إن الإعارة مجانية واليوم يدفع الأهلي 10 ملايين جنيه قيمة 3 مباريات فقط قيمة إعارة حمدى فتحي.

وعن طريقة رحيل معلول قال يونس: كان يجب تكريمه قبل إعلان رحيله بعد سنوات مميزة ساهم خلالها في عدد كبير من البطولات للمارد الأحمر.

وأشار مصطفى يونس خلال تصريحاته ورفض ذكر اسم اللاعب أو النادي إلى أن هناك لاعبا استمر 3 سنوات بدون المشاركة وكان يحصل على راتبه بالكامل لمجرد أنه قريب شخص داخل النادي.

جدير بالذكر أن مصطفى يونس نجم الأهلي السابق دخل في أزمة مع إدارة المارد الأحمر الحالية بسبب القرارات الأخيرة وطريقة التعامل مع الصفقات الجديدة وعقودها.