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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم تشيلسي: شعرت بالارتباك بسبب الرئيس ترامب.. ولم أتوقع ما فعله

تتويج تشيلسي بلقب كأس العالم
تتويج تشيلسي بلقب كأس العالم

كشف كول بالمر، نجم فريق تشيلسي، عن سبب ظهور علامات الارتباك على وجهه خلال احتفالات التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفاز تشيلسي على باريس سان جيرمان ، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، أمس الأحد.

وقال بالمر، في تصريحات عقب المباراة: “كنت أعلم أنه سيكون هنا.. لكنني لم أكن أعلم أنه سيكون على المنصة عندما رفعنا الكأس، لذلك كنت مرتبكًا بعض الشيء”.


أهداف مباراة تشيلسي وباريس


سجل كول بالمر هدف تشيلسي الأول الدقيقة 22، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 42.

وحصل روبين نيفيز، لاعب فريق باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

بالمر تشيلسي ترامب كأس العالم للأندية 2025 كول بالمر

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