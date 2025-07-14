مكافأة خيالية.. كم ربح تشيليسي بعد التتويج بكأس العالم للأندية؟

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عن إجمالي مكافآت فريق تشيلسي بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، على حساب باريس سان جيرمان.

وفاز تشيلسي على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، أمس الأحد.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “ربح تشيلسي 129.5 مليون دولار بعد فوزه بكأس العالم للأندية”.

أهداف مباراة تشيلسي وباريس

وسجل كول بالمر هدف تشيلسي الأول الدقيقة 22، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 42.

وحصل روبين نيفيز، لاعب فريق باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.