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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط يشيد بأداء تشيلسي: خيال

تشيلسي
تشيلسي
علا محمد

حقق نادي تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه الكبير والمستحق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة (3-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. 

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع فيسبوك :ماتش خيال من تشيلسي ".

تألق كول بالمر.. نجم البطولة دون منازع


 

خطف كول بالمر، نجم تشيلسي الشاب، الأضواء خلال مجريات البطولة، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج فريقه باللقب. بفضل أدائه الاستثنائي، حصد بالمر جائزة أفضل لاعب في البطولة، متفوقًا على العديد من الأسماء اللامعة. مهاراته، رؤيته في الملعب، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، كانت عوامل رئيسية في تفوق تشيلسي.


نهائي بطابع أوروبي ونكهة إنجليزية

رغم قوة باريس سان جيرمان، إلا أن تشيلسي فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف نظيفة، حسمت الأمور مبكرًا. أداء جماعي منظم، وخطة مدروسة من الجهاز الفني، إلى جانب تألق الأفراد، كانت مفاتيح الفوز للبلوز.

تشيلسي كأس العالم للأندية 2025 باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة نيوجيرسي الأمريكية

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