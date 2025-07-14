عكس كل التوقعات.. تعليق أمير هشام بعد فوز تشيلسي على باريس جيرمان

علق الإعلامي أمير هشام علي فوز تشيلسي علي باريس جيرمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"عكس كل التوقعات تشيلسي خلص على باريس سان جيرمان واستحق الفوز بكأس العالم للاندية".

وكان قد حقق نادي تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه الكبير والمستحق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة (3-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. بهذا الإنجاز، يواصل البلوز كتابة التاريخ على الساحة العالمية، مؤكدًا مكانته بين كبار أندية العالم.



تألق كول بالمر.. نجم البطولة دون منازع

خطف كول بالمر، نجم تشيلسي الشاب، الأضواء خلال مجريات البطولة، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج فريقه باللقب. بفضل أدائه الاستثنائي، حصد بالمر جائزة أفضل لاعب في البطولة، متفوقًا على العديد من الأسماء اللامعة. مهاراته، رؤيته في الملعب، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، كانت عوامل رئيسية في تفوق تشيلسي.



جوائز فردية تكرّم نجوم البطولة





شهدت البطولة توزيع مجموعة من الجوائز الفردية، التي جاءت كالتالي:





أفضل لاعب: كول بالمر (تشيلسي)

أفضل لاعب صاعد: دوي (باريس سان جيرمان)

أفضل حارس مرمى: سانشيز (تشيلسي)

هداف البطولة: جونزالو (ريال مدريد)

قدّم هؤلاء اللاعبون مستويات مميزة أبهرت الجماهير والنقاد، وتركوا بصمتهم في نسخة تاريخية من البطولة.

نهائي بطابع أوروبي ونكهة إنجليزية

رغم قوة باريس سان جيرمان، إلا أن تشيلسي فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف نظيفة، حسمت الأمور مبكرًا. أداء جماعي منظم، وخطة مدروسة من الجهاز الفني، إلى جانب تألق الأفراد، كانت مفاتيح الفوز للبلوز.

بهذا الانتصار، يؤكد تشيلسي أنه بات رقمًا صعبًا في الساحة العالمية، وينهي البطولة بتتويج مستحق وذكريات لا تُنسى