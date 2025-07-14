ريال مدريد يهنئ تشيلسي بالتتويج بكأس العالم للأندية 2025

قدم نادي ريال مدريد الإسباني تهنئته الحارة إلى نادي تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه المستحق على باريس سان جيرمان الفرنسي والتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، الذي أقيم تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

رسالة تهنئة عبر منصة “إكس”

نشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بيانًا رسميًا جاء فيه:

“تهانينا لنادي تشيلسي لكرة القدم وجميع جماهيره على فوزه المستحق بكأس العالم للأندية 2025”.

كما أضاف النادي الملكي: “نُقدم التهنئة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه السيد جياني إنفانتينو على التنظيم الرائع والمميز لهذا الحدث الكروي العالمي”.

تشيلسي يُتوج بلقبه الثاني في المونديال

حقق تشيلسي إنجازًا كبيرًا بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية. وكان اللقب الأول للفريق اللندني في نسخة عام 2021 التي أُقيمت بالنظام القديم.





تألق كول بالمر وحسم النهائي





تألق النجم الإنجليزي كول بالمر في اللقاء النهائي بشكل لافت، حيث سجل الهدفين الأول والثاني لصالح تشيلسي، قبل أن يُمرر كرة حاسمة لزميله جواو بيدرو الذي أضاف الهدف الثالث، ليقضي على آمال باريس سان جيرمان في العودة بالمباراة.





تنظيم مثالي ونجاح لافت





شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 تنظيمًا استثنائيًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في أول نسخة تُقام بالنظام الموسع الجديد، واعتُبرت هذه النسخة محطة مهمة في تطوير كرة القدم العالمية، وسط إشادة من الأندية المشاركة والمشجعين.





بهذا الفوز، يواصل تشيلسي كتابة تاريخه في البطولات الدولية، مؤكدًا مكانته بين كبار أندية العالم



