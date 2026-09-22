قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة
ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا جيدا مع الوفد الإيراني في نيويورك
مشي عكس وصدم سيارة.. القبض على سائق تروسيكل بالقاهرة
إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء
كان مثمرا.. ترامب: اجتماع أمريكي إيراني استمر 3 ساعات
من قلب الأمم المتحدة| النائب محمد أبو العينين يشارك في جلسات الجمعية العامة
ماكرون: ما يُسمى بالسلام في قطاع غزة مشهد يجعلنا جميعا نشعر بالخزي
خبراء مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية: تماسك الجبهة الداخلية يبدأ من الشراكة المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية
200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع
احتدام الخلاف بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تشجير وتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري بشارع أحمد سوكارنو مع شارع السودان بالعجوزة
في حد يدافع عن تاجر مخدرات؟.. أحمد موسى: اللجان الإخوانية تستغل فيديوهات التحريض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني بتشكيل لجان ميدانية بالمحافظات لمتابعة العمل دوريًا بالمستشفيات

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

طالبت النائبة دعاء البنا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بوضع آلية منتظمة لتشكيل لجان متابعة ميدانية تقوم بزيارات دورية ومتتابعة للمستشفيات الحكومية للوقوف على سير العمل على أرض الواقع ورصد أي أوجه للقصور أو الاحتياجات التي قد تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكدت البنا في تصريحات لها، أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يعتمد فقط على القرارات والخطط، وإنما يحتاج إلى متابعة مستمرة داخل المستشفيات، والاستماع إلى الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والمرضى، للتعرف على التحديات الحقيقية والتعامل معها بصورة سريعة وفعالة.

وأوضحت أن لجان المتابعة يجب أن تعمل وفق آلية واضحة تضمن رصد مستوى الأداء، ومراجعة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والقوى البشرية، ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية، مع إعداد تقارير دورية تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها.

تحويل المتابعة إلى أداة للإصلاح والتطوير

وشددت على أن الهدف من هذه الزيارات ليس فقط رصد السلبيات، وإنما تحويل المتابعة إلى أداة للإصلاح والتطوير، من خلال سرعة الاستجابة لمتطلبات المستشفيات، ودعم الأطقم الطبية، ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها.

وأكدت أن الهدف من هذا المقترح هو العمل على ايجاد خدمة صحية تليق به، حيث إن المتابعة الميدانية المستمرة هي الضمان الحقيقي لمعرفة ما يحدث داخل المستشفيات، وتحديد احتياجاتها، وتحويل المشكلات إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن تطوير المستشفيات الحكومية يجب أن يكون عملية مستمرة لا ترتبط بزيارات تفقدية موسمية، مؤكدة أن استدامة المتابعة وقياس الأداء والاستجابة السريعة للاحتياجات تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

دعاء البنا النواب مجلس النواب المنظومة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

الدولار

فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال وموازين القوة بين الرجل والمرأة

المزيد