مقترح برلماني بتشكيل لجان ميدانية بالمحافظات لمتابعة العمل دوريًا بالمستشفيات

طالبت النائبة دعاء البنا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بوضع آلية منتظمة لتشكيل لجان متابعة ميدانية تقوم بزيارات دورية ومتتابعة للمستشفيات الحكومية للوقوف على سير العمل على أرض الواقع ورصد أي أوجه للقصور أو الاحتياجات التي قد تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكدت البنا في تصريحات لها، أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يعتمد فقط على القرارات والخطط، وإنما يحتاج إلى متابعة مستمرة داخل المستشفيات، والاستماع إلى الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والمرضى، للتعرف على التحديات الحقيقية والتعامل معها بصورة سريعة وفعالة.

وأوضحت أن لجان المتابعة يجب أن تعمل وفق آلية واضحة تضمن رصد مستوى الأداء، ومراجعة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والقوى البشرية، ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية، مع إعداد تقارير دورية تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها.

تحويل المتابعة إلى أداة للإصلاح والتطوير

وشددت على أن الهدف من هذه الزيارات ليس فقط رصد السلبيات، وإنما تحويل المتابعة إلى أداة للإصلاح والتطوير، من خلال سرعة الاستجابة لمتطلبات المستشفيات، ودعم الأطقم الطبية، ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها.

وأكدت أن الهدف من هذا المقترح هو العمل على ايجاد خدمة صحية تليق به، حيث إن المتابعة الميدانية المستمرة هي الضمان الحقيقي لمعرفة ما يحدث داخل المستشفيات، وتحديد احتياجاتها، وتحويل المشكلات إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن تطوير المستشفيات الحكومية يجب أن يكون عملية مستمرة لا ترتبط بزيارات تفقدية موسمية، مؤكدة أن استدامة المتابعة وقياس الأداء والاستجابة السريعة للاحتياجات تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.