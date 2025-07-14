اشتباكات بين لويس إنريكي وبيدرو بعد لقاء تشيلسي وباريس سان جيرمان..صور

تُوج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوز كبير على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب “ميتلايف” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيطرت كتيبة المدرب على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث جاءت الأهداف عن طريق كول بالمر وجواو بيدرو، الذي سجل هدفًا حاسمًا أجهز به على آمال الفريق الباريسي.

اشتباك بين لويس إنريكي وبيدرو بعد صافرة النهاية



لكن فرحة التتويج لم تكتمل دون إثارة، حيث شهدت نهاية المباراة حادثة مثيرة للجدل بعدما فقد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، أعصابه واعتدى جسديًا على مهاجم تشيلسي جواو بيدرو.

ووفقًا للقطات المتداولة، أمسك إنريكي بيدرو من عنقه بعد نهاية اللقاء مباشرة، في مشهد فاجأ الجميع وأثار استياء الجماهير والمتابعين.

أحداث متوترة ومحاولة لاحتواء الموقف





الحادثة وقعت بعد احتكاك بين اللاعبين عقب صافرة النهاية، في أعقاب تسجيل بيدرو الهدف الثالث الذي أنهى آمال باريس سان جيرمان. وظهر بيدرو في اللقطات وهو يسقط أرضًا نتيجة تدخل إنريكي، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين سريعًا لاحتواء الموقف.

ورغم التوتر الذي استمر لدقائق، عادت الأجواء إلى الهدوء تدريجيًا، مما سمح لفريق تشيلسي بإتمام احتفالاته باللقب العالمي المنتظر.

تشيلسي يحقق إنجازًا كبيرًا





بهذا الفوز، يضيف تشيلسي لقبًا عالميًا جديدًا إلى خزائنه، مؤكدًا هيمنته على الساحة الدولية، في وقت يُتوقع أن تفتح الحادثة الجدل حول مستقبل لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان، بعد الأداء المخيب والتصرف غير الرياضي.



