نائبة وزيرة التضامن تتفقد حضانة خير وبركة والمرأة الجديدة بحي الأسمرات

أجرت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة لحضانة خير وبركة والمرأة الجديدة بمجمع الخدمات المتكاملة التابع للوزارة بحي الأسمرات، يرافقها الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة ، ودكتورة منال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، حيث كان فى استقبالها أحمد إسماعيل المدير التنفيذى للجمعية وعدد من قيادات العمل بالجمعية.

واستمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ، والوفد المرافق لها لعرض حول الخدمات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تقدمها الجمعية، والتي تستهدف دعم الأسر المقيمة بالمنطقة، وتعزيز استفادتها بما يسهم في تحسين جودة حياتها، وفي مقدمتها خدمات تنمية الطفولة المبكرة، وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأنشطة التوعية.

هذا وتفقدت صاروفيم الحضانة التى تديرها جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بالتعاون مع الوزارة وتُعد إحدى الخدمات التعليمية والتربوية التي تديرها الجمعية لخدمة أهالي المنطقة، ضمن 9 حضانات، وتضم 75 طفلًا وطفلة، وتقدم لهم مجموعة من الأنشطة التعليمية والتربوية الهادفة إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، فضلًا عن تنفيذ معسكرات تأهيلية لإعداد الأطفال للالتحاق بالمدرسة.

وحرصت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة الأنشطة المقدمة للأطفال، والتعرف على دورها في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، من خلال أنشطة فنية متنوعة، من بينها الرسم والتلوين الحر، كما تبادلت الحديث مع الميسرات للتعرف على أساليب العمل داخل الحضانة والأنشطة المقدمة للأطفال، بما يدعم توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنمو .

كما تابعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تدريبات أطفال الأسمرات من المشاركين بمبادرة الوزارة "أنا موهوب"، والذين حصدوا المركز الثالث من تصفيات المرحلة الأولى للمبادرة التى تستهدف اكتشاف قدرات الأطفال ودعم المهارات وقاممت والحضور بتفقد حضانة بعزبة خير الله.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن تنمية الطفولة المبكرة تمثل منظومة متكاملة لا تقتصر على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للأطفال، بل تمتد لتشمل الرعاية المتكاملة، وتنمية المهارات والقدرات، وتعزيز مشاركة الأسرة في مراحل نمو الطفل المختلفة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المدى الطويل.

وأوضحت صاروفيم أن الحصر الوطني الشامل للحضانات استهدف وضع سياسات علمية ودقيقة لزيادة معدلات الالتحاق وتطوير الخدمة، كما يعد تأهيل الكوادر وتدريب الميسرات آلية مهمة للارتقاء بجودة الخدمات والتعليم المبكر مع أهمية وضع معايير جودة خاصة للتقييم والتأهيل للعاملين في هذا القطاع، مشددة على أهمية التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكامل الأدوار فيما بينها لضمان جودة الخدمات واستدامتها، إلى جانب المتابعة المستمرة لآليات التنفيذ، وقياس نواتج البرامج ومدى انعكاسها على نمو الأطفال وتطور مهاراتهم، بما يسهم في تطوير التدخلات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأطفال وأسرهم.

وأشارت صاروفيم إلى مبادرة "أنا موهوب"والتي تعد إحدي آليات العمل والتي تستهدف الأطفال من سن 6 إلي 18 عاما والتي نجحت فى تنفيذ برامج لتنمية مواهب نحو 1050 طفلا من الملتحقين بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمل الأطفال في محافظات "القاهرة والغربية ومرسي مطروح والمنيا"، فضلا عن تنفيذ المبادرة لبرامج توعية وتمكين اقتصادي لعدد 1000 ولي امر.

وتقوم المبادرة بالعمل من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل إبداعية على أيدى متخصصين لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال للتجربة والاستكشاف والتعبير عن أنفسهم.