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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يستعد لإعلان رابع صفقاته الصيفية

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، للإعلان عن صفقة جديدة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وبحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن ألفارو كاريراس لاعب بنفيكا، موجود بالفعل في إسبانيا وسيتم الإعلان عنه كلاعب في ريال مدريد قريبًا جدًا.

كاريراس رابع صفقات ريال مدريد

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون ألفارو كاريراس رابع صفقات ريال مدريد بعد ألكسندر أرنولد ودين هويسن وفرانكو ماستانتونو.

على مستوى الجهاز الفني، تعاقد ريال مدريد مع تشابي ألونسو، لقيادة الفريق، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل.

يذكر أن ريال مدريد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، من الدور نصف النهائي، بعد خسارة مدوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف دون رد.

ريال مدريد ألفارو كاريراس إسبانيا أرنولد هويسن أنشيلوتي

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