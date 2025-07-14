شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خالد بيبو: "عدو لاعب كرة القدم استخدام السوشيال ميديا ".

وكان قد قدم محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، اعتذارًا علنيًا إلى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على خلفية انتقاداته السابقة له خلال فترة الأزمات التي مرّ بها الفريق.

وقال عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "أنا عايز أعتذر لخالد بيبو، له عندي اعتذار كبير جدًا، لأن في وقت أزمة كولر وغرفة الملابس في الأهلي، كنت هاجمته شوية، وهو وقتها مكنش ليه ذنب".

وأضاف: "هو مدير كرة ناجح وحقق بطولات مع الأهلي، وأنا بعتذر له لأن الهجوم كان في غير محله، وعرفت إنه زعل مني، فحقه عليّ".

واختتم عبدالجليل حديثه قائلًا: "أنا حزين إن شخصية مهذبة ومحترمة زي خالد بيبو زعلت مني، وأتمنى إنه يقبل اعتذاري".