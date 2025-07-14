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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد 21 سنة.. تشيلسي يكرر انتصاره الأكبر على باريس سان جيرمان

بعد 21 سنة وبحضور ترامب.. تشيلسي يكرر انتصاره الأكبر على سان جيرمان
بعد 21 سنة وبحضور ترامب.. تشيلسي يكرر انتصاره الأكبر على سان جيرمان
عبد الفتاح تركي

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه والأولى بالنظام الحديث للمسابقة، الذي يقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقًا.

ملخص مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

في وقت متأخر من مساء أمس الأحد حقق تشيلسي انتصارا كبيرا بنتيجة 3 / صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب (ميتلايف) في نيو جيرسي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأحرز كول بالمر الهدفين الأول والثاني لتشيلسي في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب، قبل أن يضيف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 43، ليأتي تتويج الفريق اللندني باللقب عن جدارة واستحقاق.

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بعد 21 سنة وبحضور ترامب.. تشيلسي يكرر انتصاره الأكبر على سان جيرمان

بتلك النتيجة، حقق تشيلسي انتصاره الثالث في سجل لقاءاته مع سان جيرمان، كما كرر فوزه الأكبر في مبارياته مع فريق العاصمة الفرنسية، بعدما فاز بالنتيجة ذاتها قبل ما يقرب من 21 سنة.

وفي أول مباراة جرت بين الفريقين بمختلف المسابقات، فاز تشيلسي 3 / صفر على سان جيرمان في سبتمبر 2004، إذ تحول اللقاء حينها إلى عرض خاص للنجم الإيفواري ديدييه دروجبا، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأضفى دروجبا طابعا خاصا على المباراة، إذ كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الغريم التقليدي لباريس سان جيرمان، وتمكن من تسجيل هدفين أسكت بهما الجماهير التي كانت تهاجمه.

وكان جون تيري، قائد الفريق الإنجليزي، قد افتتح التسجيل في وقتٍ مبكر من اللقاء.

تشيلسي

أندية أوروبا تواصل هيمنتها على كأس العالم للأندية

بذلك أهدى تشيلسي الإنجليزي كرة القدم الأوروبية تتويجها باللقب الـ17 في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك خباب المباراة النهائية للمسابقة العالمية، التي استضافتها الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ظلت البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 حكرا على أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، التي أحرزت كأس البطولة 4 مرات فقط.

ويتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 5 ألقاب، فيما جاء غريمه التقليدي برشلونة الإسباني في المركز الثاني بثلاثة ألقاب.

بعد 21 سنة وبحضور ترامب.. تشيلسي يكرر انتصاره الأكبر على سان جيرمان

وتقاسم تشيلسي المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق فوزا بالبطولة مع بايرن ميونخ الألماني وكورينثيانز البرازيلي برصيد لقبين لكل منهم، في حين حصلت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، وساو باولو وإنتر ناسيونال بورتو أليجري البرازيليين على البطولة مرة وحيدة.

ترامب يحتفل مع تشيلسي

وانضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فريق تشيلسي الإنجليزي على المسرح للاحتفال بتتويج النادي اللندني بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

عقب المباراة، قدم ترامب، الذي تعرض لصيحات استهجان قصيرة من بعض الحضور البالغ عددهم 81118 متفرجا بملعب (ميتلايف)، الكأس لتشيلسي برفقة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبعد تسليم كأس البطولة لريس جيمس، قائد تشيلسي، دعا إنفانتينو ترامب لإفساح الطريق، لكنه رغم ذلك ظل الرئيس الأمريكي في مكانه بينما رفع جيمس الكأس وبدأ الفريق احتفالاته وسط الألعاب النارية والقصاصات الورقية.

بعد 21 سنة وبحضور ترامب.. تشيلسي يكرر انتصاره الأكبر على سان جيرمان

وفاز تشيلسي بكأس العالم للأندية، الذي يعد تتويجا لبطولة فيفا الموسعة حديثا بمشاركة 32 فريقا، وحصد جائزة مالية تجاوزت 90 مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال ترامب في وقت سابق إنه استمتع بهذه المناسبة، حيث صرح لشبكة (دازن) التلفزيونية بين شوطي المباراة: «أقضي وقتا رائعا حقا، إنها رياضة رائعة».

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