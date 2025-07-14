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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

124 مليون دولار.. مكاسب تشيلسي من كأس العالم للأندية

تشيلسي
تشيلسي
رباب الهواري

حقق نادي تشيلسي الإنجليزي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأحد على ملعب “ميتلايف” في الولايات المتحدة الأمريكية.


 

124 مليون دولار.. مكاسب تشيلسي بعد التتويج

بحسب ما كشفه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن الفريق الفائز بلقب البطولة سيحصد مكاسب مالية هائلة تصل إلى 124 مليون دولار. وتشمل هذه القيمة الجائزة الرسمية للقب والتي تبلغ 40 مليون دولار، بالإضافة إلى الجوائز المالية التي يحصل عليها الفريق في كل مرحلة من مراحل البطولة.
 

تشيلسي وباريس سان جيرمان.. مكافآت مالية قياسية

أوضح “فيفا” أن ناديا تشيلسي وباريس سان جيرمان قد نالا 75 مليون و625 ألف دولار، إلى جانب مكافآت المشاركة في البطولة التي تختلف حسب ترتيب وتأهل كل فريق، وتصل في بعض الحالات إلى 38 مليون دولار. وبذلك تصل المكاسب الإجمالية لنادي تشيلسي إلى 124 مليون دولار تقريباً.
 

شارة التتويج تزيّن قميص تشيلسي لأربع سنوات
 

ولم تقتصر المكاسب على الجانب المالي فقط، حيث سيحصل تشيلسي أيضاً على شارة مميزة تُوضع على قميصه الرسمي لمدة أربع سنوات مقبلة، على غرار شارة النجمة الذهبية التي تُمنح للمنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم. تمثل هذه الشارة رمزاً لتفوق النادي على مستوى العالم.
 

إنجاز تاريخي جديد للبلوز

بهذا الإنجاز، يضيف تشيلسي لقباً عالمياً جديداً إلى خزائنه، ويؤكد مكانته كأحد أقوى الأندية في العالم، بعد مشوار قوي في البطولة توج بأداء رائع في النهائي أمام منافس بحجم باريس سان جيرمان


 

تشيلسي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان أخبار الرياضة كورة عالمية

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