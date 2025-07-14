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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي وخيبة أمل.. لقطات من لقاء تشيلسي وسان جيرمان بنهائي المونديال

تشيلسي
تشيلسي
رباب الهواري

تُوج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب “ميتلايف” بالولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف مبكرة تضمن السيطرة الزرقاء


 دخل لاعبو تشيلسي اللقاء بتركيز عالٍ، ونجحوا في فرض سيطرتهم مبكرًا على مجريات المباراة. وسجل كول بالمر هدف التقدم في الدقيقة 22، قبل أن يعزز النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 30. وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن جواو بيدرو من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 43، مؤكدًا تفوق الفريق اللندني.


 

حالة طرد مثيرة للجدل في نهاية اللقاء


شهدت الدقيقة 86 من زمن اللقاء حالة من التوتر، بعدما قام لاعب باريس سان جيرمان جواو نيفيز بجذب شعر لاعب تشيلسي مارك كوكوريلا. وبعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيفيز، لتنتهي المباراة بطرد من صفوف الفريق الباريسي.


 تشيلسي يضيف اللقب العالمي الثاني لتاريخه


 بهذا الفوز، نجح تشيلسي في تحقيق لقبه الثاني في كأس العالم للأندية، بعد أن فاز بالبطولة لأول مرة في نسخة 2021 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة. كما يُعد هذا اللقب الثاني للفريق هذا الموسم بعد تتويجه سابقًا بـدوري المؤتمر الأوروبي.


  

خيبة أمل لباريس رغم موسم ناجح


على الجانب الآخر، فشل باريس سان جيرمان في إضافة لقب خامس هذا الموسم، رغم تتويجه بـالثلاثية المحلية (الدوري والكأس وكأس الرابطة)، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا. إلا أن الهزيمة القاسية أمام تشيلسي في النهائي العالمي وضعت نهاية مخيبة لموسم كان يبدو استثنائيًا.


 

تشيلسي باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية اخبار الرياضة كورة عاامية

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