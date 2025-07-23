معلول يوقع عقدا مع الصفاقسي التونسي 3 مواسم

كشفت تقارير صحفية عن توقيع الدولي التونسي علي معلول، عقدًا مع نادي الصفاقسي لمدة 3 مواسم.

وقال إذاعة “موزاييك” التونسية: “عاد اللاعب الدولي علي معلول رسميا اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 إلى فريقه الأم النادي الرياضي الصفاقسي”.

وأضافت: “ووقع عقدا لمدة 3 سنوات قادما من الأهلي المصري، وغادر معلول الأهلي المصري يوم 31 مايو 2025”.

والتحق معلول بالأهلي بتاريخ 25 يوليو 2016، حيث قضى 9 مواسم حقق خلالها عدة ألقاب، حيث فاز مع الأهلي بـ 22 لقبا منها 4 بطولات لرابطة الأبطال الافريقية من 2020 إلى 2024 و5 بطولات من الدوري المصري ومثلها في السوبر المصري و3 كؤوس مصرية.

كما تحصل معلول مع الأهلي على 3 ميداليات برونزية في بطولات كأس العالم للأندية وسجل 53 هدفا مع الأهلي فضلا عن 85 تمريرة حاسمة.