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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يدعو بالشفاء العاجل لـ بونجا

بونجا
بونجا
منار نور

تمنّى الإعلامي أحمد شوبير الشفاء العاجل لحارس مرمى وادي دجلة محمد أبو النجا "بونجا"، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب شوبير عبر حسابه: "خالص أمنياتي بالشفاء العاجل لمحمد أبو النجا بونجا، حارس مرمى وادي دجلة، الذي تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. دعواتنا له بالسلامة".

وفي سياق آخر، أكد محمد الشيخ، المدير الفني لنادي وادي دجلة، أن فريقه صعد إلى الدوري المصري الممتاز عن جدارة واستحقاق، عطفًا على ما قدمه الفريق في دوري المحترفين.

وقال محمد الشيخ، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أول تجربة لي كمدير فني كانت مع فريق توت عنخ أمون»، مضيفًا: «ترددت كثيرًا قبل أن أتولى تدريب الفريق الأول بنادي وادي دجلة».

وأشار الشيخ إلى أنه تولى الإدارة الفنية لنادي وادي دجلة، وهو في عمر الـ31 عامًا، وأنه حاليًا يبلغ من العمر 32 سنة، لافتًا إلى أن قاد الفريق فنيًا رغم صغر سنه بالنسبة لغيره من المدربين

وتحدث الشيخ عن أنه اكتسب خبرات كثيرة خلال تواجده مع مدربين من نادي بنفيكا البرتغالي في فترة معايشة

شوبير ابن النجا بونجا

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