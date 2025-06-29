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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أندية وادى دجلة تطلق أول بودكاست توعوي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

مالك أندية وادي دجلة
مالك أندية وادي دجلة
إسراء أشرف

أعلنت أندية وادى دجلة، عن إطلاق بودكاست جديد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وذلك ضمن حملة "عيلة من مليون بطل" التي تستهدف نشر الوعي الرياضي وتعزيز المفاهيم الصحية والسلوكية المرتبطة بالرياضة بين الرياضيين وغير الرياضيين في مصر.
يقدم البودكاست الصحفي الرياضي عبد الرحمن مجدي، منسق الإعلام السابق للمنتخب الوطني حيث يستضيف نخبة من الرياضيين، والخبراء، والمتخصصين، إلى جانب شخصيات من خارج الوسط الرياضي، في حوارات تبرز الدور المتكامل للرياضة في المجتمع، وتأثيرها العميق في تكوين الشخصية، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، والمساهمة في بناء مستقبل متزن للأفراد.
ينقسم البودكاست إلى محورين رئيسيين، لكل منهما هدف ورسالة واضحة. المحور الأول موجّه لغير الرياضيين، ويركّز على عرض قصص حقيقية ملهمة لأبطال في مختلف الألعاب، مع إبراز أهمية الرياضة في تعزيز الصحة النفسية والجسدية، والمساهمة في بناء شخصية قوية قادرة على التواصل الفعّال، وتحقيق التوازن بين الدراسة والنشاط الرياضي، إلى جانب تأثير الرياضة الإيجابي في الحياة المهنية.
أما المحور الثاني، فيُخاطب الرياضيين بشكل مباشر من خلال حلقات متخصصة يشارك فيها نخبة من الخبراء، لتقديم محتوى تثقيفي متعمق حول موضوعات محورية مثل الصحة النفسية، والتغذية السليمة، ومفاهيم الرياضة الآمنة، إضافة إلى مكافحة المنشطات، بهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الرياضيين وتزويدهم بالأدوات التي تعزز من أدائهم وتحافظ على سلامتهم.
ويشارك في الحلقات عدد من الخبراء المرموقين مثل سارة عزيز مؤسسة "سيف إيجيبت" في محور الرياضة الآمنة، والمعد النفسي الرياضي أحمد صلاح في موضوعات الصحة النفسية، والدكتور هاني وهبة المتخصص في التغذية الرياضية، والدكتورة إيمان جمعة في مجال مكافحة المنشطات، إلى جانب المهندس ماجد سامي مؤسس نادى وادى دجلة ، وكابتن كريم درويش رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة و نائب رئيس الإتحاد الدولي للاسكواش
كما يستضيف البرنامج نخبة من الأبطال المصريين في مختلف الألعاب، من بينهم البطلة حبيبة مرزوق (الجمباز الإيقاعي)، وعبدالله ممدوح (الكاراتيه)، وكريم وليد (كرة القدم)، وملك إسماعيل وملك البحيري (الكرة الطائرة)، وجنا حسام (التنس)، وجنا خطاب (التايكوندو)، وعبير مدحت (الجمباز الإيقاعي)، وغادة محمد (السباحة بالزعانف) و كابتن محمد الشيخ (كرة القدم)
وتتناول الحلقات موضوعات تمس كل بيت مصري، منها، الرياضة للفتيات، وكيفية التوفيق بين الدراسة والرياضة، وأثر الدعم العائلي على نجاح الرياضي، إلى جانب قصص ملهمة لرحلة أبطالنا من البداية حتى الوصول للمجد الرياضي.
من المقرر أن يُنشر البودكاست عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لأندية وادى دجلة ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب قنوات البودكاست الصوتي على الإنترنت، ليستهدف جمهوراً واسعاً من الشباب والأسر المصرية، والمهتمين بالشأن الرياضي والاجتماعي.
جدير بالذكر أن هذا التعاون الجديد بين القطاع الرياضي الخاص ممثلاً في أندية وادى دجلة، والقطاع الحكومي عبر وزارة الشباب والرياضة، يؤكد على أهمية التكاتف من أجل خلق بيئة داعمة للرياضة ونشر الوعي بأهميتها، بما يعزز من بناء أجيال قادرة على تحقيق طموحاتها في ميادين الرياضة والحياة

أندية وادي دجلة وادي دجلة ماجد سامي

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