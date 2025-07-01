مدرب وادي دجلة: صعدنا للدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق

أكد محمد الشيخ، المدير الفني لنادي وادي دجلة، أن فريقه صعد إلى الدوري المصري الممتاز عن جدارة واستحقاق، عطفًا على ما قدمه الفريق في دوري المحترفين.

وقال محمد الشيخ، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أول تجربة لي كمدير فني كانت مع فريق توت عنخ أمون»، مضيفًا: «ترددت كثيرًا قبل أن أتولى تدريب الفريق الأول بنادي وادي دجلة».

وأشار الشيخ إلى أنه تولى الإدارة الفنية لنادي وادي دجلة، وهو في عمر الـ31 عامًا، وأنه حاليًا يبلغ من العمر 32 سنة، لافتًا إلى أن قاد الفريق فنيًا رغم صغر سنه بالنسبة لغيره من المدربين

وتحدث الشيخ عن أنه اكتسب خبرات كثيرة خلال تواجده مع مدربين من نادي بنفيكا البرتغالي في فترة معايشة.

وذكر الشيخ أن وادي دجلة صعد للدوري المصري الممتاز عن جدارة واستحقاق، مؤكدًا ان الاستقرار الفني للفريق ساعده على النجاح والصعود للدوري المصري الممتاز بعد سنوات من الغياب.