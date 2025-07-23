خاص.. أول تعليق من أورلاندو بيراتس على أنباء اهتمام بيراميدز بضم «موفوكينج»

علق مصدر داخل نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، اليوم الأربعاء، على أنباء وجود اهتمام من نادي بيراميدز، بالتعاقد مع موهبة الفريق ريليبوهيلي موفوكينج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل إبراهيم عادل، الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "اهتمام بيراميدز بالتعاقد مع ريليبوهيلي موفوكينج؟ كل الأندية في إفريقيا مهتمة بضم اللاعب ولكن إذا سألت أي شخص في جنوب إفريقيا سيقول لك الأولوية لأوروبا".



وأضاف: "موفوكينج موهبة كبيرة والجميع في جنوب إفريقيا يعول عليها، المدرب هوجو بروس يدفعه دائمًا للخروج إلى أوروبا".

اهتمام بيراميدز بنجم أورلاندو

وتابع: "لم نتلق عرضًا من بيراميدز، ولكن بالتأكيد تظل الأموال حاسمة في الصفقات، بالتأكيد رغبتنا في حالة رحيله هي الانتقال إلى أوروبا، ولكن الأمر سيتعلق برغبة اللاعب ثم المقابل المادي".



واختتم: "المبلغ المطلوب لبيعه؟ بالتأكيد نرغب في تحقيق أقصى استفادة مادية".