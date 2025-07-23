بعد فشل صفقة محمد صبحي .. بيراميدز يستهدف محمود جاد

يستهدف نادي بيراميدز التعاقد مع حارس مرمي بعد فشل المفاوضات مع نادي الزمالك لضم محمد صبحي فى سوق الإنتقالات الصيفية.

و تدرس بيراميدز ضم محمود جاد حارس المصري البورسعيدي بعد توقف المفاوضات مع الزمالك.

إبراهيم عادل يوجه رسالة لجماهير الجزيرة الإماراتي

وعد إبراهيم عادل نجم بيراميدز ، المنضم حديثا لفريق الجزيرة الإماراتي، جماهير فخر أبو ظبي بتقديم أداء استثنائيا خلال الموسم الجديد.

وأضاف إبراهيم عادل ، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي: سعيد بالإنضمام لفريق الجزيرة وممتن لما قدمته الإدارة له بعد التعاقد معه.

وأوضح: وجمهور الجزراوي مستنيكم ومستني دعمكم إن شاء الله نقدم موسم كبير ونسعدكم.

وأنهى فريق الجزيرة الإماراتي، ضم إبراهيم عادل مقابل 5 ملايين دولار في الميركاتو الصيفي رغم وجود عروض أوروبية لنادي بيراميدز الذي فضل الدوري الإماراتي.

وتأخر انضمام إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي بسبب الإجراءات والورق الخاص بالسفر.



