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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: فيستون ماييلي يقترب من الرحيل عن بيراميدز بعد عرض سعودي مغرٍ

بيراميدز
بيراميدز
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة قوية تتعلق بمستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فيستون ماييلي، مؤكدًا اقتراب رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»:«سألت في بيراميدز عن فيستون ماييلي، قالوا لي إن اللاعب مرشح بقوة للرحيل، بعدما تلقى عرضًا مغريًا جدًا من السعودية، وهو الآن أقرب من أي وقت مضى للرحيل».

وأضاف: «استغربت جدًا وسألتهم إزاي هتوافقوا على رحيله وهو من نجوم الفريق وهدافيه، قالوا لي اللاعب متمسك بالعرض السعودي، وخلاص مش هيكون معانا الموسم الجاي».

وتابع شوبير: «إدارة بيراميدز بدأت تفكر في ضم مهاجم قوي بدلًا منه، لكن أحب أوضح إن مفيش أي علاقة بين بيراميدز ووسام أبو علي، واللاعب خلاص رايح الدوري الأمريكي».

إبراهيم عادل الدور السعودي بيراميدز

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