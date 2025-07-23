شوبير يكشف كواليس تجميد مفاوضات ضم حمدي فتحي لبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي عن كواليس تجميد المفاوضات بشأن صفقة ضم بيراميدز للاعب الوسط الدولي المصري حمدي فتحي.

وقال شوبير عبر برنامج الإذاعي نقلا عن مصدر مسؤل داخل بيراميدز : النادي كان على أعتاب إتمام التعاقد، قبل أن تحدث بعض المستجدات التي أدت إلى توقف المفاوضات.

وتابع شوبير: الصفقة وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، لكن أمورًا غير واضحة طرأت في اللحظات الأخيرة، ما أجبر الطرفين على تعليق التفاوض مؤقتًا، والنادي لا يزال مهتمًا بضم اللاعب.

يستعد فريق الأهلي بقيادة الإسبانى ريبيرو للموسم الجديد من خلال معسكر الفريق بتونس حيث خاض أمس فريق الاهلي الودية الأولي أمام الملعب التونسي وحقق الفوز برباعية بينما تقام المباراة الثانية يوم 25 من الشهر ذاته، أمام البنزرتي التونسي.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم