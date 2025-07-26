قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق غير متوقع من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي
إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا
فضيحة إبستين تعصف بواشنطن.. صمت الضحايا وتحوّلات عميقة | تقرير
قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025
سعاد صالح تواصل تصريحاتها المثيرة: اتهمت شقيقتي بالحسد..وأتمنى أن تسامحنى
مع بداية الشهر الهجري.. اعرف حكم التشاؤم من صفر وباقي الشهور
تصاعد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا يختبر نفوذ واشنطن وبكين في جنوب شرق آسيا
مصطفى إبراهيم: الزمالك سيكون قويا في الموسم الجديد لهذا السبب
ياسمين عز تنصح الشباب بعدم الزواج فى هذا الوقت وتحدد الموعد الصح
موعد عودة بعثة الأهلي من تونس استعدادا للموسم الجديد
الغندور يفاجئ ممدوح عباس برسالة بسب صفقات الزمالك
ذوقك العالي.. تامر حسني يوجه رسالة شكر للكينج محمد منير بمهرجان العلمين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد عودة بعثة الأهلي من تونس استعدادا للموسم الجديد

الأهلى
الأهلى
رباب الهواري

تعود بعثة الأهلى بعد ظهر غد إلى القاهرة، بعد انتهاء المعسكر التونسى، والذى خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام الملعب ثم البنرزتى استعدادا للموسم الجديد.


ومنح الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات ثم خوض مواجهتين وديتين بالقاهرة.
واكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن معسكر إعداد الأهلي بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو: الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

وتابع: نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت.

واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

ترشيحاتنا

رحيل هالك هوجان

رحيل هالك هوجان.. قصة نهاية أسطورة المصارعة الحرة بعد سنوات من الألم

ديوجو جوتا

مر شهر على زواجه .. لماذا تصدر ديوجو جوتا التريند؟

أسباب غير متوقعة.. لماذا يصعب تشخيص الاكتئاب في الشيخوخة؟

أسباب غير متوقعة.. لماذا يصعب تشخيص الاكتئاب في الشيخوخة؟

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

حضور مكثف بحفل تامر حسني والشامي في ثاني ليالي مهرجان العلمين

حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تجعل حب المغامرة ينسيك التزاماتك

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد