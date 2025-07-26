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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فوز الأهلي ..الغندور يثير غضب الجماهير بسب زيزو | ماذا قال ؟

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

أنتقد الإعلامي خالد الغندور عدم إحراز نجم الأهلي أحمد سيد زيزو  لإي هدف لصالح الفريق منذ إنضمامه للقلعة الحمراء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :الأهلي احرز في مباراتين ٩ اهداف احرزهم محمد شريف ٣ و بن شرقي ٢و تريزيجيه ٢و محمد عبد الله اللاعب الصاعد١ و كريم فؤاد١ و مازال جمهور الأهلي منتظر اول اهداف  زيزو بفانلة الأهلي.


وحقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا بخماسية دون رد على نظيره البنزرتي التونسي في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في معسكر الفريق التحضيري في تونس، مساء اليوم الجمعة.

وكان قد رد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأثير انتقادات الجماهير ومطالبتهم بالفوز بكل البطولات، على الجهاز الفني واللاعبين.

وقال ريبيرو في تصريحات عقب المباراة على قناة الأهلي: "سعيد بفترة المعسكر كانت فترة إيجابية، وكان الهدف منها تحقيق الأهداف والخطط التكتيكية التي أرغب في تطبيقها خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أرى أننا نقترب من طريقة اللعب المطلوبة، وأرى أهمية الزيادة في خط الهجوم، اللاعبين كان لديهم حماس كبير جدا لتسجيل الأهداف، ودا شيء إيجابي".

وأضاف: "انتقادات الجماهير ومطالبتها لا تسبب لنا أي ضغوطات، الضغط سيمكنا من تحقيق الأهداف، والجماهير تعرف قيمة فريقها جدا، ومن الطبيعي أن يطالبونا بالأفضل، وبدون هذا لن يفعل الفريق شيء، لكننا ليس لدينا وقت ودائما هنكون مضغوطين".

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