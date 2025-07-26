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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الأهلي بسبب وسام أبو علي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الأهلي بشأن أداء نجم الفريق محمد شريف من مباراة الفريق الودية امام البنزرتي التونسي .

و نشر مهيب عبد الهادي صورة للاعب محمد شريف و علق كاتبا:هل قادر علي تعويض رحيل وسام أبو علي.

وكان قد رد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأثير انتقادات الجماهير ومطالبتهم بالفوز بكل البطولات، على الجهاز الفني واللاعبين.


وحقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا بخماسية دون رد على نظيره البنزرتي التونسي في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في معسكر الفريق التحضيري في تونس، مساء اليوم الجمعة.

وقال ريبيرو في تصريحات عقب المباراة على قناة الأهلي: "سعيد بفترة المعسكر كانت فترة إيجابية، وكان الهدف منها تحقيق الأهداف والخطط التكتيكية التي أرغب في تطبيقها خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أرى أننا نقترب من طريقة اللعب المطلوبة، وأرى أهمية الزيادة في خط الهجوم، اللاعبين كان لديهم حماس كبير جدا لتسجيل الأهداف، ودا شيء إيجابي".

وأضاف: "انتقادات الجماهير ومطالبتها لا تسبب لنا أي ضغوطات، الضغط سيمكنا من تحقيق الأهداف، والجماهير تعرف قيمة فريقها جدا، ومن الطبيعي أن يطالبونا بالأفضل، وبدون هذا لن يفعل الفريق شيء، لكننا ليس لدينا وقت ودائما هنكون مضغوطين".

محمد شريف رحيل وسام ابو علي مهيب عبد الهادي

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