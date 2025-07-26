مصطفى يونس ينتقد مجلس إدارة القلعة الحمراء بسبب الناشئين

هاجم مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب بسبب عدم الاعتماد على اللاعبين الشباب بصفة دائمة، مؤكدًا أن نسبة السماسرة وصلت لـ15% عشان كده بيبجبوا لعيبة.

وشارك مع الأهلي 3 لاعبين شباب، وهم محمد عبدالله وأحمد عابدين، وحمزة عبدالكريم في المباراة الودية التي انتهت بفوز الأهلي بخماسية دون رد على البنزرتي، خلال معسكر المارد الأحمر في دولة تونس.

وقال يونس في فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”: "سعيد جدا بالثلاث ناشئين اللي بيلعبوا، مش هتكلم بقى في اللي عايز يمشي وأوضة اللبس اللي زي الزفت، ما هو ده فن الإدارة".

وأضاف: "ده ايه الدوري اللي فيه مليارات ده.. ده احنا دوري مدارس دوري إفريقيا شركات، أجيب لعيبة مليارات ليه؟ عشان دوري هتأخذ فيه 2 مليون جنيه دولار"

وتابع: “يا ترى الـ3 ناشئين هيلعبوا ويكملوا ولا أنت عايزين 20 لعيب جدد ولا الـ15% مش مكفيين بتوع السماسرة أنا كنت فاكر زمان أنهم 7 طلعوا 15% نسبة السماسرة بتوع اللعيبة”.

وأكمل: “لو كنت أعرف كنت ما كنتش لعبت الكرة واشتغلت سمسار. كنا كسبنا قد كده عشر مرات”.