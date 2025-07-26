العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. ينتظر الكثير من الطلاب بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال، خلال العام الدراسي الجديد، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، بشري سارة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات إدارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2024 اضغط هنا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2024 لن يختلف كثيرا عن تنسيق 2025 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 95.8% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 84% لنظام الخمس سنوات.

توقعت الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 95.8% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.