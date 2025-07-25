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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقترب من الـ 50 درجة| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت الموافق 26 يوليو 2025، وأبرز الظواهر الجوية، وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة على جميع محافظات مصر، محذرة من استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت 25 يوليو 2025 

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت 26 يوليو 2025 في مصر، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وحذرت من ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا
وحذرت الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية صباحًا من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة نسبيًا غدا السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري وغرب القاهرة.

بيان درجات الحرارة غدا السبت الموافق 26 يوليو 2025 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 28

العاصمة الإدارية 42 27

6 أكتوبر 42 27

بنها 41 29

دمنهور 38 27

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 39 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 40 27

طنطا 39 27

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 43 25

السويس 41 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 36 25

نخل 39 21

كاترين 34 19

الطور 39 27

طابا 38 24

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 34 24

العلمين 34 24

مطروح 31 24

السلوم 36 24

سيوة 43 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 42 31

سفاجا 43 28

مرسى علم 42 29

شلاتين 44 30

حلايب 40 30

أبو رماد 41 28

رأس حدربة 40 29

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 42 25

أسيوط 42 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 45 25

أبو سمبل 44 26 

حالة الطقس درجات الحرارة جميع محافظات مصر استمرار الموجة الحارة طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية المتوقعة حرارة الطقس

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