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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. 95% للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. 95% للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول

تنسيق الدبلومات 2025
تنسيق الدبلومات 2025
حسام الفقي

يُعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025


تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات، يمكنهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار، نظم معلومات إدارية، فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات الذين أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الأماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2024اضغط هنا .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبة المجاميع. ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الادارية وهندسة بترول قد تسجل 98.3% وفني صحي قد يسجل أقل 95 % وتربية 91% وتمريض 87.1%.

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