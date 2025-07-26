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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض الحرارة 4 درجات.. وانتهاء الموجة الحارة في هذا الموعد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن ملحوظ في حالة الطقس اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 يوليو، حيث تنكسر الموجة الحارة بانخفاض في درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات مئوية.

الأسباب العلمية للموجة الحارة الحالية

أوضحت الأرصاد أن الموجة الحارة التي بدأت الأربعاء الماضي ترجع إلى امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، بالتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

درجات حرارة قياسية ورطوبة خانقة

وصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 43 مئوية، بينما سجلت الرطوبة نسبًا مرتفعة بلغت 95% على السواحل الشمالية و80-85% في القاهرة الكبرى، ما زاد من الشعور بالحرارة خلال ساعات النهار.

تحذيرات الأرصاد: تجنب الشمس وشرب كميات كافية من المياه

طالبت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، مع الإكثار من تناول المياه والسوائل الباردة.

شبورة مائية في الصباح وتحذير لسائقي الطرق السريعة

تشير خرائط الطقس إلى تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

استقرار نسبي في البحرين المتوسط والأحمر
تكون حالة البحر المتوسط معتدلة بارتفاع موج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع موج من متر إلى 1.75 متر.

حالة الطقس انتهاء الموجة الحارة درجات الحرارة في مصر

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