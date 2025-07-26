ياسمين عز تنصح الشباب بعدم الزواج فى هذا الوقت وتحدد الموعد الصح

وجهت الإعلامية ياسمين عز، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، عدة نصائح للزوجات للتعامل مع الأزواج في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

الصيف موسم قطع العلاقات والانفصال ولازم ناخد بالنا

وقالت ياسمين عز، إن حالة الطقس في فصل الشتاء تسبب في حالة من الانفعال من قبل الزوجات ولذلك يجب الحذر من السيدات والزوجات في التعامل مع الزوج، متابعة أن :"الصيف موسم قطع العلاقات والانفصال ولازم ناخد بالنا في الشهور الحالية".

محدش يتجوز دلوقتي ولابد من الانتظار

وأضافت ياسمين عز، أنه يفضل السكوت الكامل في التعامل مع الرجل، واي فتاة تريد الزواج عليها الانتظار لانتهاء فصل الصيف وبالتحديد في شهر 10، و"محدش يتجوز دلوقتي ولابد من الانتظار".