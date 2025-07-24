ياسمين عز تحرج مصطفى كامل على الهواء: أنا آنسة لو سمحت

ردت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامجها " على لقب "مدام" الذي وجهه لها الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية خلال حلقة برنامج كلام الناس" على قناة MBC مصر للتعليق على أزمة حفلة الفنان راغب علامة قائلا : آنسه لو سمحت .

وفاجأ كامل خلال حواره مع الاعلامية ياسمين عز على الهواء فى برنامج كلام الناس على قناة mbc masr ساخرا من أزمة حفلة راغب علامة قائلا : تسمحيلي أقوم أبوسك أو أحضنك هينفع ! لترد ياسمين قائلة : لا طبعا مينفعش.

مصر لديها فنانين كبار ولازم نراعى الآداب العامة والذوق العام ومفيش تعنت ضد أى حد .

وتابع كامل قائلا : فى واحد تافه وسفيه بيقول على مصطفى كامل اللى اشتغل مع كبار فنانين مصر أن كل همه ان راغب علامة يجى النقابة .