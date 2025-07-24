ياسمين عز للسيدات عن أزمة حفلة راغب علامة: بوسي جوزك الشقيان أولى

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للسيدات بسبب أزمة حفلة راغب علامة قائلة : بوسي جوزك في البيت اولي

وأضافت عز خلال برنامج كلام الناس على قناة mbc masr أن بوسى الراجل الشقيان جبتي للراجل الكلام .

دخل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في مواجهة على الهواء مع النجم راغب علامة بشأن أزمة حفل الساحل.



وأكد الفنان مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن النقابة لم تفترِ أو تتجاوز في هذه الأزمة.

وقال كامل موجها حديثه لرغب علامة «أهلا بيك وأرجوك أن تسامحني أنا بغير على بلدي وبحبها و بفتخر بيها وبخاف على القامات الكبيرة اللي زيك، حاولنا معالجة الأمر ، لكن أن يظهر مرتزقة يحاولون استغلال الموقف هذا لن أقبله ولن أقبل أن يزايد أحد على النقابة».

وتابع «نقابة المهن الموسيقية معنية بكل ما يأخذ من تصاريح أنا ليس لي الحق أن أصرح لفيلم سينمائي، نقابة المهن الموسيقية معنية بما يدور على المسرح فقط، وكل ما يخالف آداب المسرح ، أما بالنسبة للأفراح التي تحدث عنها النجم راغب علاة فهذه قصة تانية دول أهالي».

وانفعل كامل على الهواء «يعني بكرة كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح.. نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر ؟! الأستاذ راغب علامة ضربلي مثل وقالي السيدة أم كلثوم طلع واحد معجب بيها ووقعها، وقعها فعلا لكن محضتنش وباسته، كل فنان له معجبات لكن كلنا بنيجي عند حتة معينة ونقف، يجب التفريق بين قرار الاستدعاء والمنع والشطب، لدينا لغة تسمى إيقاف التصريح يعني مش هدي لحضرتك .. القرار كتبه موظف وفيه أخطاء إملائية وأنا طلعت اعتذرت عنه».

وواصل قائلًا: «كلنا أشقاء ومفيش عنصرية، ما يحدث هو إخطار المطرب أن هذا لا يتناسب مع القانون.. بأكد تاني بلدي محصلش فيها هذا الموقف.. ما حدث ليس تحقيقًا أو منع الأزمة التي حدثت، فهي ليست أزمة صغيرة وليس قليلا واللي بيهونوا مش عايز أغلط فيهم.. هذه أزمة وكنا نحاول حلها بشتى الأمور في إطار الاحترام زي ما بنحترم لبنان والرياض وكل الدول العربية.. مسرح مصر لازم يحترم زي كل المسارح.. هل ما حدث بحفلة الساحل حدث بأي دولة عربية.. بتهونوا إيه ؟؟ بعتذر للمشاهدين وللكل أنا منفعل وزعلان بجد.. مينفعش تشوفي مشكلة كبيرة ونسخر منها إحنا نبقى لا نستحق الحياة.. لما نغلط لازم نعترف».

ومن جانبه رد النجم راغب علامة على تصريحات الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين قائلا «بمسي عليك يا نقابة ده صديقي، بقول ليك دور النقابة تحميني لا تأذيني، دور النقابة لو حصل حاجة غلط تكلم الجهة التنظيمية وتقول ممنوع حد يطلع على المسرح.، مش دوري أقول لحد ينزل من على المسرح، أنا أهلا وسهلا بكل معجب وكل معجبة اللي عايز يسلم اللي عايز يحضن، أنا بتصرف زي ما في بلدي وبعتبر العادات المصرية واللبنانية زي بعض بالظبط، القبلة ليست جريمة بالدليل أن فيه كلبيات فيها قبلات.، ليه الأفراح فيها قبلات وأحضان ليه متطلعش قرار غير ده أنا فنان جمهوري بيسلم عليا».

وتساءل علامة «أنا إيه الجريمة اللي ارتبكتها ؟ قرار منع الغناء قرار إعدام ؟ أنا بحب مصطفى كامل جدا، يمكن فيه خلاف في وجهات النظر، أنا سألته لما الفنان يعمل غلط قولي الغلط بتاعه إيه؟؟ إنه كان لطيف مع الناس وبيتعامل معاهم بمحبة ؟؟ المفروض النقابة تحميني أنا ؟ البنت اليلي اتصورت معايا وباستني كانت ورا الكواليس، فين الجريمة ؟؟ بمصر هوليود الشرق ؟؟ طول عمر مصر عبد الحليم حافظ نادية لطفي، سعاد حسني محمود ياسين، هؤلاء العباقرة كانوا بيعبروا بقبلات حميمية ليست خليعة، أول حاجة أعملها لما أنزل الأسبوع الجاية هروح نقابة الموسيقيين دي بيتي.. أنا زعلت إن محدش كلمني.. كان المفروض أعمل إيه لما واحدة تتصور وتبوسني ؟؟ الجريمة اللي أرتكبتها إيه ؟ واحدة باستني مش أنا اللي بوست ؟ واحدة أتصورت على المسرح ؟ ».

وتابع «بوسة الفنان مش جريمة، لو رجع بيا الوقت هتصرف نفس التصرف، أنا زعلان عشان أنا بحب مصطفى كامل، لو حصل الموقف في حفلة تانية هتصرف بنفس الطريقة مش هضرب حد، أنا أطالب النقابة بحمايتي والاتفاق مع الجهة المنظمة بمنح أي حد من الصعود على المسرح، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، نحن نحترم جمهورنا ومسرحنا.. مفيش حاجة دون الأخلاق.. أجدد التأكيد على أن النقابة تحمي الفنان وليست ضده».

وبشأن أزمة أحمد فتوح في نفس الحفل مازحه راغب قائلا « أنا الراجل ده بحبه.. وأنا عايز أقابله ياريت يجي معايا النقابة والله عايز فتوح يروح معايا النقابة-مازحا-»، مختتما « بالنسبالي ما حدث سوء تفاهم وانتهى رغم إني زعلان».