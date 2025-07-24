الحال المايل ميعجبنيش| تصريح صادم من مصطفى كامل عن حفل راغب علامة

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على أزمة حفلة الفنان راغب علامة الأخيرة قائلا : من حق الناس تعرف الحقيقة واضحة دون نفاق.

وأضاف كامل خلال حواره مع الاعلامية ياسمين عز فى برنامج كلام الناس على قناة mbc masr فى فرق بين اللوم والعتاب واتخاذ الاجراءات القانونية ان أعضاء النقابة اجمعوا أن هناك خطأ بعد مشاهدة الواقعة بشكلها الحقيقى وليس من وجهة نظر المرتشين والكدابين رأينا أن هناك تجاوزات كبيرة.

وتابع كامل قائلا : أنا ابن راجل عسكرى والحال المايل ميعجبنيش ولا اقبل بأى خطأ كبير ولا بد أن يكون هناك واقفة والسوشيال ميديا لا تحركنى.

وأوضح كامل أن قرارات أزمة حفلة راغب علامة ليس قرارى فقط وإنما قرار أعضاء النقابة المنتخبة ودى مش نقابة مصطفى كامل .