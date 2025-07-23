سوء تفاهم.. راغب علامة يعلّق على تلقيبه بـ«عم أحمد فتوح» ودخوله المستشفى

علّق الفنان راغب علامة على أزمة حضور أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، لحفله في الساحل، وما تبع ذلك من ردود فعل من قبل جماهير النادي الأبيض ومجلس إدارته، والعقوبات التي صدرت بحق اللاعب، وذلك بالتزامن مع أزمة أخرى أثارها الحفل، تمثّلت في قرارات صادرة بحق راغب علامة نفسه، من بينها استدعاؤه من قبل نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه، على خلفية قيام بعض الفتيات بتقبيله على المنصة أثناء الحفل.

وقال راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، مازحًا حول أزمة أحمد فتوح: "أنا الراجل ده بحبه.. وأنا عايز أقابله، ياريت ييجي معايا النقابة".

وأردف قائلًا: “والله أنا عايز فتوح يروح معايا النقابة”، مضيفًا: "بالنسبة لي، ما حدث مجرد سوء تفاهم وانتهى، رغم إنّي زعلان".