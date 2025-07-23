راغب علامة يعلّق على أزمة أحمد فتوح: بحبه وعايزة يروح معايا النقابة

علّق الفنان اللبناني راغب علامة على الجدل الذي أثاره حضور لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح لحفله الغنائي بالساحل الشمالي، وما تبعه من قرارات من قبل إدارة النادي تجاه اللاعب، تزامنًا مع أزمة أخرى طالت علامة نفسه بعد استدعائه من قبل نقابة المهن الموسيقية على خلفية مشاهد وُصفت بأنها "غير لائقة" خلال الحفل.

وعبر راغب علامة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، عن تعاطفه مع اللاعب أحمد فتوح، وعلّق على الواقعة بطرافته المعتادة قائلًا: "أنا الراجل ده بحبه.. وعايز أقابله، ياريت ييجي معايا النقابة"، مضيفًا مازحًا:"والله أنا عايز فتوح يروح معايا النقابة".





وأشار إلى أن ما جرى من جدل لا يعدو كونه سوء تفاهم، مؤكدًا في الوقت نفسه شعوره بالحزن إزاء ما حدث، لكنه شدد على رغبته في طيّ الصفحة وتهدئة الأجواء.

