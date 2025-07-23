مصطفى كامل: النقابة لم تُخطئ ولن نسمح بتحويل المسارح إلى مهرجانات أحضان

دخل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في مواجهة علنية مع النجم اللبناني راغب علامة، على خلفية واقعة شهدها حفل للأخير في الساحل الشمالي، واعتبرتها النقابة تجاوزًا للآداب العامة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أكد كامل أن النقابة لم تفتعل الأزمة، ولم تتجاوز اختصاصاتها، قائلًا: «نقابة المهن الموسيقية مسؤولة عما يُعرض على المسرح فقط، ولسنا جهة ترخيص لأفلام أو أفراح».



وأضاف نقيب الموسيقيين: «أنا بغير على بلدي وبحبها وبخاف على رموز الفن فيها، ولن أقبل أن يُستغل الموقف من قبل مرتزقة يحاولون تشويه النقابة». واستنكر كامل المشاهد التي وصفها بـ"غير اللائقة"، متسائلًا: «يعني نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر؟!».



وأشار إلى أن القرار الصادر بحق راغب علامة كان مجرد "إيقاف تصريح"، وليس منعًا نهائيًا أو شطبًا، مؤكدًا أنه احتوى على أخطاء إملائية وتم الاعتذار عنها لاحقًا.



