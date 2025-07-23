مصطفى كامل: ما حدث في حفل راغب علامة أزمة حقيقية.. واحترام المسرح واجب

واصل الفنان مصطفى كامل، توضيح موقف نقابة المهن الموسيقية من واقعة حفل راغب علامة في الساحل، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن وصفه بالأمر العابر.

وقال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2: «البعض يحاول تهوين ما جرى، لكنني أراه أزمة حقيقية تستوجب التوقف عندها»، مشيرًا إلى أن احترام المسرح المصري لا يقل عن أي مسرح في العواصم العربية الأخرى.

وأضاف: «هل ما حدث في حفل الساحل يمكن أن يحدث في الرياض أو بيروت؟، علينا أن نحترم قيمنا ومسارحنا كما نحترم مسارح الدول الأخرى، فلا مجال للتهاون أو السخرية من هذه الواقعة».

وشدد نقيب الموسيقيين على أهمية التمييز بين أنواع الإجراءات، موضحًا: «الاستدعاء والتحقيق مختلفان عن المنع أو الشطب، وكل إجراء له سياقه القانوني.. ولما نغلط لازم نعترف.. وماينفعش نتهكم على الأخطاء».