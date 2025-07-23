النقابة دورها تحميني.. راغب علامة لـ مصطفى كامل: البوسة مش جريمة

علّق النجم اللبناني راغب علامة على قرارات نقابة المهن الموسيقية قائلاً: «أكنّ كل الاحترام لمصطفى كامل، لكنه صديقي، وكان الأجدر التواصل معي قبل إصدار أي قرار».



وأكمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2: «إيه الجريمة اللي ارتكبتها؟ فتاة من الجمهور صعدت إلى المسرح لالتقاط صورة وبادرت بتقبيلي، لم أكن المبادر، ولم يكن هناك ما يخالف الذوق العام».



وأضاف: «أنا فنان جمهوري يحبني ويقترب مني، وهذا يحصل في كل بلد عربي، بل وحتى في مصر منذ أيام عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، وكانت القبلات جزءًا من التعبير الفني، فهل تغيرت المعايير؟».

وشدد راغب على أنه سيتصرف بنفس الطريقة إذا تكررت الواقعة، مضيفًا: «أنا مش هضرب حد، والنقابة دورها تحميني مش تحاسبني على مشاعر جمهوري»، موضحًا أن النقاش يجب أن يكون حول التنظيم، وليس العقوبة.