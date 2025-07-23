نقابة الموسيقيين بيتي.. راغب علامة عن أزمة حفلته الأخيرة: سوء تفاهم وانتهى

علق الفنان راغب علامة على أزمة حفل الساحل الشمالي، قائلا: ما جرى "سوء تفاهم"، مشيرًا إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه نقيب المهن الموسيقية.



وأضاف راغب علامة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2،: «أعتبر نقابة الموسيقيين بيتي، وأول ما أوصل مصر هزورها بنفسي، احتراما وتقديرًا»، مشددًا على أهمية بقاء النقابة في صف الفنانين، وليس ضدهم.



وشدد على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ونحن نحترم جمهورنا ومسرحنا ولا نقدم أي شيء خارج عن الأخلاق، لكن علينا أن نميز بين الخطأ المتعمد والمواقف العفوية.



