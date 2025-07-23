مصطفى كامل: الأزمة ليست بسيطة ومسارح مصر لا تقل عن مسارح الدول العربية

وجّه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة حادة إلى منتقدي قرارات النقابة الأخيرة بشأن أزمة حفل الفنان اللبناني راغب علامة في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن التقليل من شأنه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2،:«ما حدث ليس مجرد إجراء إداري، وليست أزمة صغيرة كما يحاول البعض تصويرها، واللي بيهونوا من الأمر مش عايز أغلط فيهم».

وأكمل:«نحن تعاملنا مع الأزمة بكل احترام، كما نحترم المسارح في لبنان والرياض وكافة الدول العربية، ونؤكد أن مسرح مصر لا يقل شأنًا عن أي مسرح عربي».



وتابع :«هل من الممكن أن يحدث ما جرى في حفلة الساحل بأي دولة عربية؟ لماذا يتم التهوين؟ أعتذر للمشاهدين عن انفعالي، لكن ما حدث لا يمكن السخرية منه. لما نغلط لازم نعترف.. وإلا لا نستحق الحياة».

