مصطفى كامل لـ ياسمين عز : هل ينفع أقوم أبوسك أو أحضنك

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على أزمة حفلة راغب علامة قائلا : مفيش حل غير لما راغب ييجى النقابة ونعد ونتكلم ونتناقش.

وفاجأ كامل خلال حواره مع الاعلامية ياسمين عز على الهواء فى برنامج كلام الناس على قناة mbc masr ساخرا من أزمة حفلة راغب علامة قائلا : تسمحيلي أقوم أبوسك أو أحضنك هينفع ! لترد ياسمين قائلة : لا طبعا مينفعش.

أن مصر لديها فنانين كبار ولازم نراعى الآداب العامة والذوق العام ومفيش تعنت ضد أى حد .

وتابع كامل قائلا : فى واحد تافه وسفيه بيقول على مصطفى كامل اللى اشتغل مع كبار فنانين مصر أن كل همه ان راغب علامة يجى النقابة .