هتاخدي 60 جنيه وتصرفيهم بمحكمة الأسرة.. ياسمين عز تحذر الزوجات من هذا الأمر

وجهت الإعلامية ياسمين عز، حديثها للسيدات الذي لديهم رغبة في الطلاق، قائلة: “أوعي تفكري إنك لما تطلقي هتاخدي تعويض 60 مليون جنيه، عندنا هنا مش هتاخدي 60 جنيه وقبل ماتاخديهم هتصرفيهم في محكمة الأسرة”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” : “بلاش تدوري ورا جوزك، وبلاش اتهامات جزافا بالخيانة، ومفيش حد دور ورجع مبسوط يا مدام، وطالما معندكيش دليل على الخيانة متتكلميش ومتاخديش قرار في ساعة غضب”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”: “حياتك ليه كلها خوف وتوتر وقلق متعمليش في نفسك كدة، ولو الخيانة والدليل جاتلك لحد عندك الوضع يختلف، وخايفة علي جوزك من إيه، هو انتي متجوزة شمس الدين باشا انتي متجوزة محماا".