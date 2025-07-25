بوسي جوزك أولى.. ياسمين عز تتحدث عن أزمة راغب علامة

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للسيدات بسبب أزمة حفلة راغب علامة قائلة : بوسي جوزك في البيت أولى".

وأضافت عز خلال برنامج كلام الناس على قناة mbc masr أن بوسى الراجل الشقيان جبتي للراجل الكلام .

دخل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في مواجهة على الهواء مع النجم راغب علامة بشأن أزمة حفل الساحل.

وأكد الفنان مصطفى كامل، أن النقابة لم تفترِ أو تتجاوز في هذه الأزمة.

وقال كامل موجها حديثه لرغب علامة «أهلا بيك وأرجوك أن تسامحني أنا بغير على بلدي وبحبها و بفتخر بيها وبخاف على القامات الكبيرة اللي زيك، حاولنا معالجة الأمر ، لكن أن يظهر مرتزقة يحاولون استغلال الموقف هذا لن أقبله ولن أقبل أن يزايد أحد على النقابة».