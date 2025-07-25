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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح عاجلة لطلاب الثانوية العامة في اختيار الكليات

طلاب
طلاب
عادل نصار

وجه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن اختيار الكلية المناسبة بعد إعلان نتائج الامتحانات، مؤكدًا ضرورة الاختيار بعقلانية بعيدًا عن الضغوط أو الانفعالات.

المجموع ليس نهاية مطاف طلاب الثانوية العامة

وأوضح وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن عملية اختيار الرغبات يجب أن تُبنى على أسس منطقية تتماشى مع ميول الطالب ومهاراته، وليس فقط على المجموع أو رغبة الأهل.

وقال: "الحياة كلها اختيارات، لكن بعض الاختيارات الخاطئة قد تضع الإنسان في طريق لا يناسبه، تمامًا كما هو الحال في اختيار شريك الحياة أو المجال المهني".

أعرف قدراتك واختر مستقبلك بذكاء

وأشار إلى أن الطالب ينبغي أن ينظر لمتطلبات سوق العمل، والبرامج التعليمية الجديدة، وأمثلة من الواقع لأشخاص نجحوا في مجالات لم تكن ضمن ما يُعرف بـ"كليات القمة"، مردفًا: "الكلية القمة هي التي تبرزك وتحقق فيها ذاتك، وليست مجرد اسم أو مكانة اجتماعية".

ولفت إلى وجود العديد من المسارات التعليمية المتميزة والجديدة التي لا تحتاج إلى مجاميع مرتفعة، منها برامج التكنولوجيا المالية، والكتابة الإبداعية، والهندسة المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية، وكلها مطلوبة بقوة في سوق العمل.

كما أكد أن الأحلام قابلة للتغيير والتعديل حسب المواقف والتجارب، داعيًا الشباب إلى التمسك بالشغف والاستعداد الدائم للتطوير الذاتي.
 

الثانوية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

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