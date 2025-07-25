موعد ودية الأهلي أمام البنزرتي في معسكر تونس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ثاني مبارياته الودية في معسكره الخارجي بمدينة طبرقة التونسية، وذلك عندما يلتقي فريق النادي البنزرتي التونسي في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتأتي هذه المواجهة بعد أيام من انتصار الأهلي الكبير على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم الإثنين الماضي، وشهد تألقاً لافتاً من عدد من عناصر الفريق، خصوصاً من اللاعبين الشباب.

ويختتم الأهلي معسكره في تونس غدًا السبت بحصة تدريبية أخيرة، على أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح الأحد، حيث يبدأ الفريق المرحلة الأخيرة من تحضيراته لانطلاق المنافسات الرسمية.

وفي تصريحات صحفية، أكد عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، أن المعسكر يسير بصورة نموذجية على جميع المستويات، سواء من حيث الانضباط التام للاعبين أو التفاعل الإيجابي مع فكر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ربييرو، مشيراً إلى أن هناك استفادة فنية واضحة ظهرت خلال التدريبات والمباريات الودية.

وأضاف النحاس أن منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، مثل حمزة عبد الكريم، وأحمد عابدين، ومحمد عبد الله، خلال ودية الملعب التونسي، يعد من أبرز مكاسب المعسكر، خاصة أنهم لاعبون دوليون يستعدون لتمثيل مصر في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب، وهو ما يعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياتهم ومستقبلهم الواعد مع الفريق الأول.

ويستهدف الأهلي من خلال هذا المعسكر رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم، خاصة مع تطلع الفريق لاستعادة لقب الدوري المحلي والحفاظ على عرشه القاري، بالإضافة إلى تقديم نسخة قوية في بطولة كأس العالم للأندية.