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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 45 يومًا من فراق نجله.. وفاة والد أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

والد احمد المسلمانى
والد احمد المسلمانى
ساندي رضا

توفي محمود المسلمانى، تاجر الذهب بالبحيرة، قبل قليل، بعد صراع مع المرض، ومتأثرا بوفاة نجله الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب، الذي رحل عن عالمنا في يونيو الماضي على يد شخصين تعديا عليه بالضرب بوحشية في الشارع ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتوفي متأثرا بإصابته في 11 يونيو الماضي.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة إدكو في محافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة والد أحمد المسلماني الذي لحق بابنه بعد أقل من شهرين بعد وفاته، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي في المحافظة إلى دفتر عزاء كبير لوالد أحمد المسلماني، الذي من المقرر أن يتم تشييع جثمانه غدًا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الهداية بمدينة إدكو.

وفي وقت سابق، تم تحديد يوم 13 أغسطس 2025 أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقتران بجناية أخري وهو الشروع في قتل أحمد الديباني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو فارس.ع.م، وآخر، في ارتكاب الجريمة.

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

البحيرة امن البحيرة ادكو احمد المسلمانى

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