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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القصة الكاملة لمصرع ربة منزل وابنتها وإصابة ثلاثة في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما في الحال، قبل قليل، بينما أصيب 3 من أبنائها بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، جراء انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بترعة بطريق كوم حمادة الطود بعد إصطدامها بشجرة على الطريق، تم انتشال السيارة من المجري المائي ومستقليها، وتم نقل الجثتين والمصابين الثلاثة إلى مستشفى كوم حمادة التخصصى، وجار تحرير محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة بطريق كوم حمادة الطود بنطاق ذات المركز ووجود متوفيين ومصابين، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي بترعة فرعية على جانب الطريق بعد اصطدامها بشجرة، مما أسفر عن وفاة كل من: أمانى السيد أحمد حماد، 45 عاما، ربة منزل، وابنتها ياسمين محمد فتحى النجار،  17 عاما، وإصابة أبنائها كل من:- هاجر محمد فتحى النجار، 23 عاما، ويوسف محمد فتحى النجار، 20 عاما، وشهد محمد فتحى النجار 17 عاما، وجميعهم مقيمون كوم حمادة.
تم انتشال السيارة من المجرى المائي، وتم التحفظ عليها وعلى الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق التى باشرت التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصى للعلاج وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

البحيرة حادث تصادم مصزع و إصابة كوم حمادة امن البحيرة

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